SarĂ un raduno fatto in casa quello della Vuelle 202526: conclusa la partnership con la famiglia Beretta, sparito il marchio del prosciutto dalla canotta ufficiale, s’interrompe anche la tradizione del ritiro a Carpegna che legava le due realtĂ . I biancorossi svolgeranno la preparazione del pre-campionato nella palestra nord della Vitrifrigo Arena, dov’è stata allestita anche una sala pesi che i giocatori usano giĂ durante il campionato. La data non è stata ancora resa nota, ma tenuto conto che la serie A2 quest’anno parte una settimana prima del solito, con la prima giornata fissata per il 21 settembre, è scontato che si comincerĂ a sudare prima di Ferragosto; molto probabilmente i giocatori dovranno essere a disposizione entro l’8 agosto perchĂ© il primo torneo, con tutte avversarie di A2, è fissato per il 22 e 23 a Riccione e per poterlo affrontare con una condizione sufficiente servono almeno due settimane di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, addio Carpegna: raduno a Pesaro. Si comincia a sudare prima di Ferragosto

