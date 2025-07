Comunità per anziani senza autorizzazione il Comune la chiude

Aprono una comunità per anziani senza avere avuto ancora l’autorizzazione finale, arrivano i Nas che li trovano aperti, lo comunicano al Comune e l’ente li fa chiudere. È quanto si evince dall’ordinanza del dirigente del settore Attività produttive del Comune di Latina, che sospende l’attività. . 🔗 Leggi su Latinatoday.it

