Infantino ha reso i Mondiali una sagra | al Chelsea ha persino consegnato una coppa taroccata Il Giornale

Quante se ne sono dette su Infantino e Trump in quest'ultimo mese, corrispondente ai Mondiali per club appena conclusi. L'ultima da Il Giornale parla addirittura di una coppa taroccata che sarebbe stata data in mano ai giocatori del Chelsea. L'originale di Tiffany da 20 milioni di euro starebbe invece prendendo polvere nello studio ovale della Casa Bianca di Donald Trump a Washington. E nulla, pensiamo possa bastare dire questo. Infantino e la sagra che è stata il Mondiale: al Chelsea ha dato una coppa taroccata (Giornale). Scrive così Il Giornale: "La coppa taroccata. Ultima idea di Infantino Gianni, capo della Fifa, acronimo rivisto, per l'appunto, in For Infantino Football Assistance.

