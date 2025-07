Intesa Ue sulle nuove priorità per la Coesione inclusa difesa

Accordo in Unione europea sulla revisione intermedia della politica di Coesione per includervi cinque nuove priorità , compresa la difesa. Nonostante le polemiche che hanno accompagnato la proposta in aprile, ai negoziatori dell'Eurocamera e del Consiglio Ue - guidato dalla presidenza danese - è bastato un solo incontro negoziale per trovare un'intesa sulla riforma intermedia della principale politica di finanziamento ai territori, un tesoretto da 392 miliardi fino al 2027. Nucleo centrale della revisione a firma di Raffaele Fitto è l'inclusione di cinque nuove priorità di spesa - la difesa, la resilienza idrica, gli alloggi, la transizione e la competitività - per adattarla a un mondo che è cambiato improvvisamente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Intesa Ue sulle nuove priorità per la Coesione, inclusa difesa

