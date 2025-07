Il Tar dà ragione al Comune via agli abbattimenti dei pini a Lido di Savio Il comitato Saremo lì per salvarli

Dopo la sentenza del Tribunale Amministrativo (Tar) dell'Emilia-Romagna che ha respinto il ricorso del gruppo 'Salviamo i pini', il Comune di Ravenna si prepara a procedere con nuovi abbattimenti dei pini di viale Romagna a Lido di Savio, domani a partire dalle 6. La notizia ha riacceso la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

