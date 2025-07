L’autostrada di Milano vuole essere la green highway d’Italia grazie all' Università di Parma

Asfalto a chilometro zero. Riciclato. L'autostrada A35 Brebemi ha presentato il nuovo investimento per ridurre l'impatto delle proprie attività, con il nuovo asfalto a km 0. Normalmente l'asfalto viene smaltito e sostituito interamente con nuovo materiale. Ma adesso, con il supporto di un lavoro.

Incidente tra tre auto nella galleria dell'autostrada a Milano: 5 km di coda - Carambola tra diverse auto sull'Autostrada A4 nel Milanese. Attorno alle 11.30 diversi veicoli sono stati coinvolti in un incidente all'interno della galleria nei pressi dell'uscita per Sesto San Giovanni Cinisello Balsamo, in direzione Venezia.

Un'auto (senza guidatore) ha percorso un tratto di autostrada a Milano - Ogni decisione è stata presa in autonomia da un computer che ha guidato una Fiat 500e dalla stazione della metropolitana M2 di Famagosta fino alla zona di Cantalupa.

Autostrada A1 Milano-Napoli, chiusura straordinaria tra Orte e Magliano Sabina. Tutte le info - Chiusure straordinarie sulla A1 Milano-Napoli. Interesseranno anche i dintorni della Capitale. Dalla mezzanotte di domenica 11 maggio e per quattro ore, infatti, sarĂ chiuso il tratto tra Orte e Magliano Sabina, verso le direzioni Roma/Napoli.

Nessuno vuole essere Robin di Cesare Cremonini live allo stadio San Siro di Milano. 16 giugno 2025, Seconda data consecutiva nello stadio milanese per il cantautore

L'autostrada di Milano che vuole essere la green highway d'Italia: arriva l'asfalto a km0 - A35 Brebemi ha sviluppato una tecnologia in grado di rigenerare l'asfalto, riducendo così l'uso di materie prime e le emissioni di CO2

Celebrato il centenario della autostrada A8 Milano-Varese - Era il 21 settembre 1924 quando Re Vittorio Emanuele III tagliò il nastro per l'inaugurazione della A8 Milano-