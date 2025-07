Graziano Bini | L’Inter la mia vita

“Herrera mi prese, Bersellini ci massacrò. E quei due marziani” Graziano Bini, ex calciatore e bandiera dell’Inter, si racconta a la Gazzetta dello Sport: dagli inizi con il mago Herrera fino a. Una vita in nerazzurro, dall’esordio a 17 anni fino alla fascia da capitano. Graziano “Bino” Bini  è un pezzo di storia dell’ Inter, un “libero” elegante e roccioso che ha incarnato lo spirito del club per quattordici stagioni. Scelto da Helenio Herrera in un provino sotto la pioggia e diventato un pilastro della squadra che, con Eugenio Bersellini, vinse lo scudetto del 1980. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

