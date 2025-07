FS | in crescita il business internazionale passeggeri e merci

Il Gruppo FS è oggi sempre piĂą impegnato in un ruolo strategico nel settore del trasporto integrato. Ne ha parlato l’AD del Gruppo Stefano Antonio Donnarumma durante l’evento di Confindustria “Economia del Mare: il motore blu della competitivitĂ italiana”. Una pianificazione che coinvolge non solo il trasporto ferroviario, ma anche il potenziamento della logistica intermodale. FS punta a costruire una rete logistica integrata, capace di connettere il sistema dei porti italiani ai grandi nodi europei. «I porti sono fondamentali perchĂ©, grazie alla posizione geografica dell’Italia, la collegano al resto del mondo, in particolare per il trasporto delle merci. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - FS: in crescita il business internazionale, passeggeri e merci

In questa notizia si parla di: crescita - business - internazionale - passeggeri

Lo sport come grande business: investimenti record e crescita globale - Il vostro analista di mercato vista l’attuale grande difficoltà nel fare previsioni e anche analisi in campo finanziario, si prende una “pausa” e dedica la puntata di oggi al mondo dello sport, sempre più visto come un business e quindi oggetto di grandi investimenti.

Acea, crescita confermata nel primo trimestre 2025 grazie ai business regolati - "Nei primi tre mesi dell'anno è proseguito il percorso di crescita evidenziato nel 2024, come mostrano i risultati raggiunti nel periodo, a cui hanno contribuito tutte le nostre aree di attività ".

ACEA, nel Q1 2025 ricavi a €1,1 mld (+8,8%) e EBITDA a €384 mln (+7,6%); Palermo: "Puntiamo sullo sviluppo dei business regolati, fulcro della crescita futura" - il Gruppo prosegue il trend di crescita nel primo trimestre 2025, con performance solide in tutte le aree operative, e conferma le previsioni per il 2025, puntando sullo sviluppo dei business regolati per sostenere la crescita futura ACEA, nel primo trimestre 2025 ricavi a €1,1 miliardi (+8,8

FS, in crescita il business internazionale, passeggeri e merci; FS: in crescita il business internazionale, passeggeri e merci; FS, in crescita il business internazionale, passeggeri e merci. Donnarumma, sempre piĂą impegnati del trasporto integrato.

Gruppo FS: in crescita il business internazionale, passeggeri e merci - Il Gruppo FS è oggi sempre più impegnato in un ruolo strategico nel settore del trasporto integrato. Lo riporta ferpress.it

FS: in crescita il business internazionale, passeggeri e merci - it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa. teleborsa.it scrive