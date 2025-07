Mauro Nydia e Carla | sono della stessa famiglia le vittime dell'incidente di ieri sull'autostrada A1

Le vittime avevano 69, 65 e 37 anni e vivevano a Gravellona Toce, in Piemonte: in gravissime condizione altre due persone, tra le quali una bambina di appena 4 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sono Mauro Visconti, Zoila Nydia Basulto Albuquerque e Carla Stephany Visconti le vittime dell’incidente di oggi sull’A1 - Sono Mauro Visconti, 69 anni, nato a Verbania, Zoila Nydia Basulto Albuquerque, 65 anni, e Carla Stephany Visconti, 39 anni, entrambe nate a Lima, in Perù, le tre persone residenti a Gravellona Toce, ... Secondo ecorisveglio.it

Schianto sull’A1: distrutta un’intera famiglia di Gravellona. Gravi una bimba di 4 anni e la mamma - Nydia, Stefany e Mauro a bordo di una panda che si è fermata improvvisamente in galleria: un tir non è riuscito a evitarli ... Da torino.repubblica.it