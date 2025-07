Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2025 26 docenti ed motoria scuola primaria Precisazioni

Il CCNI 202528 ha disciplinato le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria. L'articolo Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 202526 docenti ed. motoria scuola primaria. Precisazioni . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Assegnazioni provvisorie, verso il nuovo contratto: si punta a chiudere alla fine di giugno. Domande a luglio. Il punto di Varengo (Cisl Scuola) - Durante la puntata di Question Time del 5 giugno, Attilio Varengo, sindacalista della Cisl Scuola, ha fornito importanti aggiornamenti sulle assegnazioni provvisorie per il prossimo anno scolastico.

Tra immissioni in ruolo e assegnazioni provvisorie, è la settimana decisiva? QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE Lunedì 7 luglio alle 14:30 - Inizia una settimana, probabilmente, decisiva per il personale scolastico. L'8 luglio ci sarà l'attesa informativa sindacale annuale sulle immissioni in ruolo.

Merito nella scuola, il CNDDU chiede criteri trasparenti per le assegnazioni provvisorie - Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha rivolto un appello diretto al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, chiedendo che i criteri per l’assegnazione provvisoria dei docenti per il 2025/2026 includano esplicitamente il merito.

Assegnazioni provvisorie 2025, docenti e ATA: preferenze, precedenze e non solo. QUESTION TIME con Varengo (Cisl Scuola) LIVE Mercoledì 16 luglio alle 12:30

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni: al via le domande; Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: la nota e la modulistica; ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 2025/2026: UN CHIARIMENTO NECESSARIO.

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025: ecco la Nota del Ministero, domande dal 14 al 25 Luglio - Ecco la Nota del Ministero con tutte le indicazioni utili sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisori ... Segnala ticonsiglio.com

Assegnazione provvisoria scuola, a.s. 2025-2026. Al via le domande, ecco come funziona - Da oggi si possono presentare le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione scuola per l'a. Si legge su money.it