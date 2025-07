Sponsor Inter nuovo logo sulla maglia | fissata la presentazione – TS

L’Inter presto avrà un nuovo sponsor di maglia e dopo 18 anni si chiude la partnership con Volvo. Ecco quale sarà il nuovo sponsor. CAMBIO DI SPONSOR – Dopo 18 anni si conclude la partnership tra Inter e Volvo Car Italia, con il club nerazzurro che lunedì presenterà il nuovo sponsor, il cui logo sarà sulle maglie dei calciatori: ossia BYD (Build Your Dreams). Dunque, il club nerazzurro scende appunto dalla Volvo per salire su BYD, marchio cinese leader nella produzione di veicoli a nuova energia. La presentazione avverrà direttamente ad Appiano Gentile, ossia al centro sportivo del club nerazzurro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Sponsor Inter, nuovo logo sulla maglia: fissata la presentazione – TS

