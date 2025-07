In ogni comunitĂ , il momento del commiato rappresenta un passaggio carico di significato, che merita rispetto e cura. In questo contesto, l’ arte funeraria assume un ruolo centrale, contribuendo a preservare la memoria delle persone care attraverso simboli, forme e materiali che ne raccontano la storia. A Verdello, Locatelli Marmi porta avanti da oltre quarant’anni un lavoro che intreccia competenza tecnica e sensibilitĂ artistica. Ogni lavorazione, dalla progettazione alla posa, è frutto di un dialogo discreto con le famiglie, volto a interpretare e onorare il ricordo di chi non c’è piĂą. Tra gli elementi piĂą espressivi vi sono i fiori incisi su lapidi, dettagli che impreziosiscono le superfici in marmo con motivi sobri, simbolici e sempre personalizzati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Locatelli Marmi, quarant’anni di maestria al servizio della memoria