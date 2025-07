Inter Women nerazzurre pronte per la prima Coppa Femminile internazionale in Italia! L’annuncio del Club

Inter Women, le nerazzurre pronte a scendere in campo in un torneo di fuoco! Tutti i dettagli sull’evento e le avversarie delle milanesi. Il calcio femminile italiano continua a crescere e a guadagnare visibilitĂ internazionale. Un segnale forte arriva dall’organizzazione della Women’s Cup 2025, che si disputerĂ per la prima volta in Italia. Come riportato da Il Corriere dello Sport, l’Inter Women guidata da Gianpiero Piovani sarĂ protagonista del torneo in programma dal 14 al 17 agosto presso la storica Arena Civica di Milano. L’edizione 2025 vedrĂ al via quattro squadre di alto livello: oltre alle nerazzurre, parteciperanno anche la Juventus Women, il Como Women e le campionesse in carica dell’ AtlĂ©tico Madrid, tra le realtĂ piĂą consolidate del panorama europeo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Women, nerazzurre pronte per la prima Coppa Femminile internazionale in Italia! L’annuncio del Club

