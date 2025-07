Rapina una donna in casa del cellulare e la trascina per terra in strada | denunciato

Un imprenditore di 54 anni incensurato è stato denunciato dai carabinieri per l'accusa di rapina. L'uomo è stato identificato dopo che una donna ha chiamato i soccorsi raccontando che uno sconosciuto si era introdotto nella sua abitazione e le aveva sottratto il telefono cellulare. La stessa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

