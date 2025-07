Inaugurato il nuovo ponte di Tor Vergata | Arco della Pace in vista del Giubileo

È stato ufficialmente inaugurato questa mattina il nuovo ponte ad arco di Tor Vergata, intitolato “Arco della Pace”, una delle opere strategiche realizzate in vista del Giubileo 2025. L’infrastruttura, realizzata da Anas nell’ambito degli interventi commissariali connessi all’Anno Santo, collega i Municipi VI e VII superando l’autostrada A1 e le relative complanari, e si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione dell’intera area est della Capitale. Alla cerimonia hanno preso parte diverse autorità istituzionali e religiose, tra cui il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il Sindaco di Roma e Commissario straordinario per il Giubileo Roberto Gualtieri, il Presidente di Anas Claudio Andrea Gemme e il Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, monsignor Rino Fisichella. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

