Sul mercato Maceratese diversi ruoli da coprire

A Grosseto danno per certo il passaggio del centrocampista Lorenzo Sabattini alla Maceratese, così Rotondo al San Donato Tavarnelle, Benucci al Sansovino e Boiga al Ghiviborgo. Manca solo l’ufficialitĂ dalla societĂ biancorossa che tra una settimana inizierĂ la preparazione con una rosa ancora da costruire considerando che al momento sono stati ufficializzati solo il difensore Jacopo Morganti, ex Castelfidardo, e l’attaccante esterno Mamaoud Alfred Konè, lo scorso anno al Sassari. Sono ancora tante le caselle da riempire nonostante le conferme del portiere Federico Gagliardini, di Pablo Lucero, Niccolò Marras, Leonardo Mastrippolito, Nicola Vanzan (foto), Denny Ciattaglia, Armin Nasic, Edoardo Ruani e Mirco Cirulli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sul mercato. Maceratese, diversi ruoli da coprire

In questa notizia si parla di: maceratese - mercato - diversi - ruoli

Maceratese: strategie di mercato per la Serie D con focus su under e rinnovi - "Prima facciamo i rinnovi, poi inseriremo gli under di qualitĂ e in quel momento sapremo dove intervenire con i giocatori piĂą esperti".

Mercato. La Maceratese su Perini, l’Aurora su Visciano - Anche la Maceratese si è fatta avanti per Federico Perini, classe 2007, prodotto dell’ Academy Civitanovese che nell’ultima stagione ha giocato a Chiesanuova.

Maceratese, un mercato in salita: "Presto ci saranno i primi annunci" - "Ora i giocatori sparano alto, i soldi non li buttiamo dalla finestra". Nicolò De Cesare, diesse della Maceratese, fa il punto su un mercato che stenta a decollare considerando che non è stato ancora annunciato nessun volto nuovo.

Continua il mercato in entrata della Settempeda che piazza l’ennesimo colpo. E’ ufficiale l’arrivo di Euro Bernabei. L’organico biancorosso si completa così di un altro tassello importante che potrà portare esperienza e qualità visto che il classe 93’ può vantare Vai su Facebook

Maceratese, un mercato in salita: Presto ci saranno i primi annunci; MACERATESE. Il primo colpo in entrata è Mamadou Kone; Maceratese, è ora di stringere: un tris in entrata, Bongelli ai saluti.

Sul mercato. Maceratese, diversi ruoli da coprire - A Grosseto danno per certo il passaggio del centrocampista Lorenzo Sabattini alla Maceratese, così Rotondo al San Donato ... Segnala msn.com

Maceratese, un mercato in salita: "Presto ci saranno i primi annunci" - Nicolò De Cesare, diesse della Maceratese, fa il punto su un mercato che stenta a decollare considerando che non è stato ancora ... msn.com scrive