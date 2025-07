Stadio della Roma nuovo ostacolo a Pietralata | il TAR valuta la questione pipistrelli

Un miliardo di euro per un sogno chiamato stadio della Roma. Ma a Pietralata spunta un nuovo imprevisto, che sa di dĂ©jĂ vu. Come riportato da diversi comitati di quartiere, l’abbattimento di 26 alberi previsto dal progetto interferirebbe con un habitat naturale protetto: quello dei pipistrelli. Lo studio sulla presenza dei volatili è stato inserito in un fascicolo che oggi sarĂ presentato al TAR del Lazio, nel tentativo di bloccare o almeno rallentare l’iter approvativo. Gualtieri e i Friedkin vanno avanti: dopo l’estate il progetto definitivo. In attesa del verdetto, Roma Capitale e la societĂ giallorossa restano ferme sulle proprie posizioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

