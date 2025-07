Acerra ex investe con lo scooter la ragazza e le sue amiche | 20enne arrestato

Violenza ad Acerra: punta l’ex con lo scooter e la travolge insieme alle amiche, arrestato. ACERRA (NA) – Un’altra storia di violenza di genere che poteva trasformarsi in tragedia. Nella serata del 12 luglio ad Acerra, un 20enne incensurato del posto ha investito la sua ex fidanzata e tre sue amiche con lo scooter, dopo averla prima insultata e poi schiaffeggiata. Tutte sono finite in ospedale, fortunatamente con lesioni non gravi. La giovane vittima, 19 anni, si trovava seduta su una panchina in via Palatucci, all’esterno della casa comunale, per trascorrere una serata in tranquillità insieme alle amiche. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it