Jannik Sinner racconta cosa significa essere il numero uno | So di avere un bersaglio sulla schiena

Dopo il trionfo a Wimbledon, il tennista azzurro si apre sul peso delle aspettative e sulla rivalitĂ con Alcaraz: "La pressione è un privilegio, per questo continuo ad allenarmi ogni giorno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - racconta - cosa

Jannik Sinner spinge in allenamento con Sonego a Roma. Domani training con un top-5 - Proseguono i lavori in corso per Jannik Sinner. Il ticchettio delle lancette continua e il 10 maggio, data d’ esordio del n.

Casper Ruud e il rispetto per Jannik Sinner: “Ha vissuto un momento difficile, esprimerà un ottimo tennis a Roma” - Un gran giocatore sul campo e un campione fuori. Lo si potrebbe definire così Casper Ruud, recentemente vincitore del Masters1000 di Madrid.

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Jannik Sinner ha incontrato il nuovo Pontefice, papa Leone XIV, in Vaticano. Il tennista numero uno al mondo è stato ricevuto questa mattina insieme alla sua famiglia e a quella di Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis.

"Il duro lavoro supera il talento, scendo in campo ogni giorno con uno scopo": Jannik Sinner racconta in esclusiva dopo la vittoria di #Wimbledon cosa distingue l'1% dei grandi atleti dal resto del mondo. Rivedi qui l'intervista integrale di @TaniaBryer di CNBC: Vai su X

Cosa c’entra Jannik Sinner con i consumi, la moda e il Made in Italy? Più di quanto immagini. “Effetto Sinner” (LUISS University Press) racconta come il successo di Sinner stia cambiando non solo lo sport, ma anche il modo in cui compriamo, ci vestiamo e v Vai su Facebook

Jannik Sinner racconta cosa significa essere il numero uno: So di avere un bersaglio sulla schiena; Wimbledon, Vagnozzi è storia: «Ho pianto per il mio Jannik». Il coach marchigiano di Sinner racconta il trionf; Sinner racconta: Ecco cosa ho fatto lontano dai campi.

Jannik Sinner racconta cosa significa essere il numero uno: “So di avere un bersaglio sulla schiena” - Dopo il trionfo a Wimbledon, il tennista azzurro si apre sul peso delle aspettative e sulla rivalità con Alcaraz: "La pressione è un privilegio ... Segnala fanpage.it

Pagina 1 | Sinner, il miglior consiglio ricevuto e l’incredulità dopo Wimbledon: “Non sapevo cosa aspettarmi” - Le sensazioni e le rivelazioni di Jannik dopo essere entrato ancora di più nella storia del tennis mondiale: “Che bello vedere mamma emozionata” ... Si legge su tuttosport.com