Albero cade in piazza Indipendenza danneggiato un chiosco dove si vendono fiori

Attimi di paura ieri sera in piazza Indipendenza, dove un albero si è abbattuto su un'attività commerciale, un chiosco che vende fiori, danneggiandola. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto, tra la Presidenza della Regione e l'Assemblea regionale siciliana, sono arrivati i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

