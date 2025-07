Tragedia nella galleria dell' A1 le tre vittime sono di Gravellona Toce

Sono di Gravellona Toce le tre vittime del tragico incidente avvenuto ieri, martedì 15 luglio, nella galleria della A1, in Toscana, nel tratto tra Firenzuola e Badia. A perdere la vita a bordo della Fiat Panda sulla quale viaggiavano per fare ritorno a casa dopo alcuni giorni di vacanza sono. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: sono - galleria - vittime - gravellona

Galleria Principe, a un anno dal crollo i lavori sono fermi |VIDEO - A fine luglio il crollo all'interno della Galleria Principe di Napoli compirà un anno ma il Comune di Napoli non ha ancora avviato i lavori di restauro.

Incidente fuori dalla galleria del Risorgimento, 2 auto coinvolte. Ci sono dei feriti - ANCONA - E' di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi all'incrocio tra via Giannelli e l'ingresso della Galleria del Risorgimento.

"La galleria chiude: non ci sono più strade" - "La Provincia dimentica le sue strade e ora cittadini e imprese ne pagano le conseguenze". Il sindaco di Piandimeleto Nicolò Pierini analizza la situazione viabilità alla luce dei lavori in corso nella galleria di Paganica, tra Lunano e Sant’Angelo in Vado, che porteranno anche a una chiusura totale dal 26 luglio al 14 agosto.

Una tragedia ha colpito Gravellona Toce: gravissimi anche una donna di 37 anni e una bimba di 4 Vai su Facebook

Di Gravellona Toce le tre vittime dell’incidente sulla A1 nella galleria di Base; Famiglia di Gravellona Toce distrutta nell’incidente sull’A1: tre i morti. Gravissime mamma e bimba; Incidente in galleria sull'A1 a Barberino: due donne e un uomo morti, ferite gravemente una donna e una bimba di 5 anni. L'auto era ferma sulla corsia di marcia, il camion l'ha travolta.

Sono di Gravellona Toce le tre vittime dell’incidente stradale sulla A1 a Barberino del Mugello - In gravi condizioni anche una donna e una bambina di 4 anni ... Si legge su msn.com

Sono di Gravellona Toce le tre vittime dell'incidente sull'A1 - Gravemente ferite l'altra figlia di 37, che era alla guida dell'auto, e la sua bambina di 4 anni ... Lo riporta rainews.it