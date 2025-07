Nella giornata del 9 luglio, il direttore generale dell’Agenzia spaziale europea, Josef Aschbacher, ha visitato a Roma la Space Smart Factory di Thales Alenia Space, sito industriale avanzato in via di completamento presso il Tecnopolo Tiburtino e parte del programma Space Factory 4.0 finanziato attraverso fondi Pnrr. L’iniziativa, promossa da Asi e portata avanti da Thales Alenia Space insieme ad altri partner industriali italiani, punta a creare un’infrastruttura produttiva altamente digitalizzata che sarà capace di realizzare satelliti su larga scala, con tecnologie di ultima generazione e in tempi competitivi rispetto agli standard internazionali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’Italia detta il ritmo nella corsa allo spazio: pronta a definire la nuova agenda europea