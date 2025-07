Amadeus e Chiara Ferragni | dall’Ariston al caffè sotto casa un legame che resiste al tempo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dall’Ariston a oggi: quanto è cambiato in due anni. Febbraio 2023 sembra ormai un ricordo lontano. Allora Amadeus invitava Chiara Ferragni sul palco del Festival di Sanremo, dando vita a uno degli eventi piĂą discussi e seguiti di quell’edizione. Da allora, molte cose sono cambiate per entrambi: lui, ex volto di punta della Rai, ha lasciato Viale Mazzini per approdare sul Nove, dove per ora non ha riscosso il successo sperato. Lei, invece, ha affrontato le conseguenze del tanto discusso Pandoro-Gate, che ha segnato un punto di svolta nella sua immagine pubblica. Un’amicizia che resiste: adesso sono anche vicini di casa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Amadeus e Chiara Ferragni: dall’Ariston al caffè sotto casa, un legame che resiste al tempo

In questa notizia si parla di: amadeus - chiara - ferragni - ariston

La Rai multata per colpa di Chiara Ferragni, confermata la pubblicità occulta a Sanremo: quanto costa la gag con Amadeus - Il Consiglio di Stato ha confermato la multa di 123.498 euro inflitta dall’Agcom alla Rai per pubblicità occulta a Instagram durante il Festival di Sanremo 2023.

L’eredità di Amadeus: alla Rai multa da 123mila euro per lo spot occulto di Chiara Ferragni a Sanremo - Le marchette a Instagram, realizzate da Amadeus e Chiara Ferragni durante Sanremo 2023, costano care alla Rai, che ora deve pagare una multa salata.

Da quando Amadeus ha portato Chiara Ferragni sul palco del Teatro Ariston, i due sono rimasti in buoni rapporti e, da qualche tempo, sono addirittura vicini di casa a Milano. Tra una chiacchierata e un caffè, anche con Giovanna Civitillo, i nuovi vicini vanno Vai su X

Sanremo 2024, Amadeus: “Se Ferragni mi avesse chiesto di venire? Le avrei detto di sì”; Il commento di Amadeus sul Pandoro Gate di Chiara Ferragni; Sanremo, confermata la multa alla Rai: quella di Amadeus e Chiara Ferragni fu pubblicità occulta ad Instagram.

Sanremo 2023, Amadeus rivela: «Chiara Ferragni sarà da sola sul palco ... - Ecco cosa farà Chiara Ferragni si appresta ad esordire in diretta televisiva e nel momento tutto suo sul ... Scrive leggo.it

Amadeus "corteggia" Chiara Ferragni/ "A Sanremo 2024 per tutte le ... - Amadeus corteggia Chiara Ferragni per il Festival di Sanremo 2024: il conduttore avanza l'ipotesi di averla all'Ariston per tutte le serate. Segnala ilsussidiario.net