Che magia del figlio di Robinho! Buon sangue non mente … | VIDEO

Il figlio di Robinho, ex attaccante di Real Madrid, Manchester City e Milan, gioca nelle giovanili del Santos. E incanta già 'Vila Belmiro'. Buon sangue non mente. Il figlio di Robinho, ex attaccante brasiliano di Real Madrid, Manchester City e Milan, mostra lampi di classe come il padre. Un gol di rabona da corner e senza angolo. Magia che è stata postata sui social dal Santos, squadra nelle cui giovanili milita il ragazzo. Guarda il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Che magia del figlio di Robinho! Buon sangue non mente … | VIDEO

Buon sangue non mente. Il figlio di Robinho mostra lampi di classe come il padre. Un gol di rabona da corner e senza angolo.

