Cosa sappiamo su Hyperion | la nuova base per la super-intelligenza artificiale di Mark Zuckerberg

Il fondatore di Meta punta a recuperare terreno nell’intelligenza artificiale generativa con investimenti da centinaia di miliardi di dollari, data center grandi quanto Manhattan e un progetto ambizioso per costruire una vera AGI. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: artificiale - intelligenza - cosa - sappiamo

Intelligenza Artificiale: in Cina si studia già alle elementari. Progetto pilota in 184 scuole - L’ Intelligenza Artificiale (IA) entra in classe a Pechino. E lo fa già sui banchi delle scuole elementari.

Barreca “Con intelligenza artificiale turismo sempre più personalizzato” - ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il turismo vale quasi il 14% del Pil nazionale e genera quasi 232 miliardi di euro annuali, con una crescita costante, è un’industria che continua a contribuire al benessere del Paese a livello sociale, economico e occupazionale”.

Antonio Bana alla guida del Comitato Etico dell’Ente Nazionale Intelligenza Artificiale - L’Avvocato Antonio Bana  è stato scelto quale Presidente del Comitato Etico dell’Ente Nazionale per l’Intelligenza Artificiale  (ENIA), organo chiamato a orientare e interrogare le scelte strategiche e operative dell’Ente alla luce dei principi fondativi di dignità umana, giustizia sociale,  libertà  e responsabilità collettiva.

Chiariamo una cosa, una volta per tutte. “L’AI è intelligente” sì o no? Il punto è: rispetto a rispetto a cosa? Ci dicono che l’intelligenza artificiale sia intelligente, perché scrive testi, risolve problemi, traduce, ragiona. Ma intelligente… rispetto a cosa? Con quella l Vai su Facebook

Cosa sappiamo su Hyperion: la nuova base per la super-intelligenza artificiale di Mark Zukerberg; Cosa sappiamo del documento inedito di OpenAI sull'intelligenza artificiale; Cosa sappiamo sul piano di Mistral AI per raccogliere 1 miliardo di dollari? Chi c'è dietro all'operazione del campione europeo dell'Intelligenza artificiale.

Cosa sappiamo su Hyperion: la nuova base per la super-intelligenza artificiale di Mark Zukerberg - Il fondatore di Meta punta a recuperare terreno nell’intelligenza artificiale generativa con investimenti da centinaia di miliardi di dollari, data center ... Lo riporta fanpage.it

Quanto ci inquietano le immagini di cibo generate con l'intelligenza artificiale? - Lo dice anche la scienza: al nostro cervello le immagini di cibo generate dall’intelligenza artificiale non vanno proprio giù; ecco perché ... Riporta elle.com