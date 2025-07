LIVE Nuoto di fondo 10 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA | Paltrinieri infinito! E’ argento iridato alle spalle di Wellbrock

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM FEMMINILE DALLE 10.00 9.15: L’Italia, dunque, conquista la prima medaglia al Mondiale di Singapore con il suo atleta più rappresentativo, Gregorio Paltrinieri che è secondo alle spalle di Wellbrock nella 10 km in acque libere. L’appuntamento è alle 10 per la gara femminile. Per ora è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata 9.13: Ora attendiamo il responso degli ultimi controlli sulla temperatura dell’acqua per capire se alle 10.00 potrà partire la gara femminile 9.10: Un po’ di numeri: terza medaglia d’oro per Wellbrock, è quello che ha vinto più di tutti, medaglia numero 17 ad un Mondiale per Gregorio Paltrinieri, in vista quota 20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto di fondo, 10 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Paltrinieri infinito! E’ argento iridato alle spalle di Wellbrock

