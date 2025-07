Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025 | la classifica dei podi

Il programma dei Mondiali 2025 degli sport acquatici, calendarizzati a Singapore, dall’11 luglio al 3 agosto, prevede tuffi, nuoto artistico e nuoto in acque libere nuoto in corsia e tuffi dalle grandi altezze, pallanuoto, maschile e femminile. MEDAGLIERE MONDIALI SINGAPORE 2025. # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1 Germania 1 0 0 1 2 Italia 0 1 0 1 3 Australia 0 0 1 1 # Totale 1 1 1 3 . 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: la classifica dei podi

In questa notizia si parla di: mondiali - singapore - medagliere - sport

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto di fondo, cambia il programma di gare ai Mondiali 2025 di Singapore - Questione di sicurezza per gli atleti. È questo quanto accaduto nella mattinata a Singapore, sede dei Mondiali degli sport acquatici.

Nuoto di fondo, 10 km femminile rinviata a domani: cosa è successo nei Mondiali a Singapore - Bisognerà attendere. Alle 02.00 italiane era prevista la prima gara dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo a Singapore.

La stella della Sport Village, Valentina Bisi, è stata convocata con la nazionale azzurra di nuoto artistico per i prossimi Mondiali, che per la disciplina in questione sono in programma a Singapore dal 14 al 26 luglio prossimo. Si avvicinano i 22esimi campion Vai su Facebook

Tuttocalcio&sport (@TuttocalcioS) Vai su X

Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: la classifica dei podi; Il medagliere completo di Singapore 2025: tutti i podi iridati; Mondiali di nuoto di Singapore: il programma, gli italiani attesi, dove vederli.

Super Paltrinieri ai Mondiali di Singapore, argento nella 10 km in acque libere - Il 30enne campione carpigiano deve arrendersi solo al tedesco Wellbrock che tocca per primo in 1h59"55’5, con l’azzurro staccato solo di 3"7. italpress.com scrive

Mondiali Singapore 2025 Gregorio, Paltrinieri argento nella 10 km in acque libere! Vince Wellbrock, bronzo Lee. Prima medaglia Italia - Ennesima giornata di gloria nella leggendaria carriera di Gregorio Paltrinieri, che conquista l'argento nella 10 km in acque libere, battuto so ... Da eurosport.it