Napoli presunti abusi sessuali in un hotel | si cercano riscontri

All’interno delle denunce presentate da due dipendenti dell’hotel, citati anche i nomi di colleghe che potrebbero essersi licenziate per sfuggire agli abusi. Fanno i nomi di colleghe che si sarebbero licenziate, forse proprio per sfuggire agli abusi sessuali perché in quel luogo di lavoro “molestare sessualmente le dipendenti è normale”: attendono riscontri le dichiarazioni contenute . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, presunti abusi sessuali in un hotel: si cercano riscontri

Don Samuele Marelli e le accuse di abusi sessuali in oratorio, arriva il Daspo della Chiesa al processo canonico - Milano, 27 aprile 2025 – Si è concluso, lo scorso 24 aprile, il primo grado di giudizio del processo canonico, nel quale don Samuele Marelli era imputato perché accusato di abusi sessuali sui ragazzini in oratorio.

Gérard Depardieu condannato a 18 mesi di carcere per molestie sessuali: “Abusi durante le riprese del 2021” - Il tribunale di Parigi ha condannato l’attore francese Gérard Depardieu a 18 mesi di reclusione con la condizionale per molestie e violenze sessuali commesse ai danni di due donne durante le riprese di un film nel 2021.

Abusi sessuali seriali su ragazze, arrestato medico in pensione - Gli abusi sarebbero avvenuti in un immobile preso in affitto in centro a Milano, che veniva presentato come una vera clinica

