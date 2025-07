Serie C Intanto il Carpi ha chiuso la porta Arriva Scacchetti dai neroverdi

Il Carpi ha individuato il portiere che completerĂ la batteria dei numeri uno biancorossi, dopo la partenza (manca solo l’ufficialitĂ ) di Cristian Lorenzi in prestito alla Varesina. Al fianco di Matteo Sorzi e del 2006 Gabriele Furghieri, ci sarĂ Alessandro Scacchetti (nella foto), classe 2005 che arriva dal Sassuolo in prestito. Il Carpi ha battuto la concorrenza dell’ Arzignano, che si era mosso per il giocatore figlio d’arte, visto che il papà è il ’mitico’ Gianni Scacchetti, terzino-goleador degli anni ’90 che debuttò anche in C col Modena e che ha fatto le fortune fra le altre di Pavullese (rivale dei biancorossi nel testa a testa col Carpi di Papone in Eccellenza nel 2001-02) e Poggese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C. Intanto il Carpi ha chiuso la porta. Arriva Scacchetti dai neroverdi

In questa notizia si parla di: carpi - arriva - scacchetti - serie

Street food: la fiera del cibo di strada arriva a Carpi - Modena, 12 maggio 2025 – Dal pulled pork ai cannoli siciliani, passando per la pizza napoletana e la cucina indiana.

Viaggio gastronomico nelle regioni d'Europa: a Carpi arriva il Mercato Internazionale - Il mercato itinerante Regioni d’Europa farà tappa a Carpi, in Piazza Martiri, da sabato 3 a lunedì 5 maggio per una tre giorni all’insegna del buon cibo italiano e straniero, oltre all’artigianato proveniente da tutta Europa.

CALCIO SERIE D: IL CARPI SCONFITTO IN AMICHEVOLE MA SONO ARRIVATI SEGNALI MOLTO POSITIVI; Serie C. Intanto il Carpi ha chiuso la porta. Arriva Scacchetti dai neroverdi.

Serie C. Intanto il Carpi ha chiuso la porta. Arriva Scacchetti dai neroverdi - Il Carpi ha individuato il portiere che completerà la batteria dei numeri uno biancorossi, dopo la partenza (manca solo ... Riporta msn.com

Serie C. Carpi al raduno tra i tifosi e con un Rigo in più - Primo giorno aperto al pubblico per i biancorossi che riabbracciano il mancino, acqusitato a titolo definitivo ... Come scrive msn.com