Le donne i cavalier l’arme gli amori… il viaggio | un viaggio teatrale nel cuore dei territori rurali campani

Tempo di lettura: 3 minuti Parte da Ariosto e arriva ai cammini interiori e fisici dell’uomo contemporaneo lo spettacolo “Le donne, i cavalier, l’arme, gli amori. il viaggio”, una produzione itinerante che unisce poesia, comicitĂ e riflessione. Lo spettacolo si inserisce nel progetto CAM SENT, promosso dalla partnership tra 12 Gruppi di Azione Locale della Campania, riuniti per valorizzare le risorse culturali, storiche e umane dei territori rurali. CAM SENT, acronimo di Cammini e Sentieri, è il progetto di Cooperazione Interterritoriale finanziato da PSR Campania 2014-2020, Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo” LEADER   Tipologia di intervento 19. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

