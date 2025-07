Maturità Valditara | Rifiutare l’orale? Le sedi per esprimere disagio ci sono ma la vita è fatta di valutazioni e competizione

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, interviene sulle polemiche legate al boicottaggio della prova orale dell’esame di maturità da parte di alcuni studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dopo i casi di studenti che si sono rifiutati di sostenere l'orale della Maturità 2025, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara annuncia una norma per bocciare chi replica gesti simili.

Studentessa rifiuta l'orale di maturità e legge un suo discorso: "La reazione di Valditara mi fa ribrezzo"

