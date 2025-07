Rinnovo contratti PA Zangrillo | 20 miliardi stanziati ma i sindacati non firmano Se non utilizziamo questi fondi potrebbero essere destinati ad altri scopi

Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha rivendicato in diretta a Morning News su Canale 5 lo stanziamento di 20 miliardi di euro per i rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici, definendolo “un fatto mai accaduto nella storia della Repubblica”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: zangrillo - miliardi - rinnovo - contratti

Pubblico impiego, Zangrillo “20 miliardi per i rinnovi dei contratti” - ROMA (ITALPRESS) – “ Il processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione che ho iniziato quando sono arrivato nel 2022 passa anche per la valorizzazione di chi nella PA lavora: bisogna pensare alla gestione delle persone e a dare loro la possibilità di crescere professionalmente.

Contratti pubblici, l’allarme di Zangrillo: “Firmare i rinnovi o rischiamo di perdere i 20 miliardi stanziati dal governo per il triennio 2025-2027” - Il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo lancia un ultimatum ai sindacati: firmare i rinnovi contrattuali o rischiare di perdere i 20 miliardi di euro stanziati dal governo per il triennio 2025-2027.

Paolo Zangrillo Vai su Facebook

Rinnovo contratti PA, Zangrillo: 20 miliardi stanziati, ma i sindacati non firmano. Se non utilizziamo questi fondi, potrebbero essere destinati ad altri scopi; Zangrillo (Pa): «Così valorizzeremo i dipendenti pubblici anche senza concorso. Sul tavolo 20 miliardi»; Pubblico impiego, il ministro Zangrillo: “20 miliardi per il rinnovo dei contratti”.

Pubblico impiego, Zangrillo “20 miliardi per i rinnovi dei contratti” - ROMA (ITALPRESS) – “Il processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione che ho iniziato quando sono arrivato nel 2022 passa anche per la valorizzazione di chi nella PA lavora: bisogna pensar ... Da msn.com

PA, Zangrillo: risorse per rinnovo contratti in prossimi mesi - "Il rinnovo dei contratti" del personale della Pubblica amministrazione "è un tema a cui mi sono dedicato appena diventato ministro. ilmessaggero.it scrive