Lavoratori sfruttati nei campi in manette un ' caporale'

È accusato di aver reclutato per quattro anni lavoratori irregolari e da sfruttare nelle aziende agricole di Ferrara e Bologna. Persone costrette a lavorare anche 12 ore al giorno, tutti i giorni della settimana. Finché il presunto ‘caporale’, un uomo pachistano di 47 anni, non è stato arrestato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Sfruttamento dei lavoratori agricoli, manette per un 'caporale': immobile sequestrato - Ancora un caso di sfruttamento. Continua l’incessante opera repressiva che vede i carabinieri di Portomaggiore impegnata in prima linea contro il fenomeno del caporalato in agricoltura, che le recenti inchieste hanno evidenziato come presente, in particolare, proprio nell’area del portuense.

Braccianti sotto il sole, il reportage del Tg3 Il Tg3 nei campi dell'Agro Pontino, tra i braccianti costretti a lavorare nonostante il caldo e l'ordinanza della Regione: "Se ci fermiano ci mandano a casa". L'inviata Francesca Malaguti per il Tg3 delle 19 del 9 luglio 20 Vai su Facebook

Ferrara, lavoratori agricoli sfruttati e minacciati: arrestato "caporale" - Su decisione del Gip del Tribunale di Ferrara è stato arrestato dai carabinieri di Portomaggiore un pakistano di 47 anni, ora ai domiciliari. Segnala msn.com

Sfruttati nei campi a 5 euro l’ora e in 18 stipati in casa. Manette a un “caporale” - Fiscaglia Costretti a lavorare nei campi anche 12 ore al giorno, sette giorni su sette, riposo settimanale quando capita, niente ferie né visite mediche, figuriamoci la formazione sulla sicurezza. Si legge su msn.com