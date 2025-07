Evasione fiscale denunciato avvocato trevigiano | sequestrate case e beni per 350mila euro

Oltre 350mila euro di beni immobili e contanti sono stati sequestrati a un avvocato trevigiano accusato di evasione fiscale nell'indagine congiunta condotta dalla Procura e dalla Guardia di finanza di Treviso. Il professionista era già stato indagato, sempre dalla Finanza, per truffa e. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: evasione - fiscale - avvocato - beni

Imperia, evasione fiscale di charter nautici: recuperati 3,6 milioni di euro - A Imperia i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito oltre 40 interventi di natura fiscale nei confronti di imprese di noleggio a breve termine di unità da diporto prettamente battenti bandiera di Paesi a fiscalità privilegiata.

Enrico Camosci denunciato per evasione fiscale: recuperati dal campione di poker 1,5 milioni di euro non dichiarati - Enrico Camosci, bolognese di 31 anni considerato uno dei migliori giocatori al mondo di poker, è finito nel mirino della Guardia di Finanza.

Altro che recupero record: il bluff dell’evasione fiscale - Un record che non esiste. La Corte dei conti smonta con poche righe le narrazioni trionfalistiche del governo Meloni sulla lotta all’evasione fiscale.

Roma, evasione fiscale: sequestrati beni per oltre 9 milioni a un avvocato e una consulente legale https://ilfaroonline.it/2025/07/11/roma-evasione-fiscale-sequestrati-beni-per-oltre-9-milioni-a-un-avvocato-e-una-consulente-legale/613066/?utm_source=dlvr.it Vai su X

ROMA. Supera i 9 milioni e 500 mila euro il sequestro di beni che i Finanzieri del Comando provinciale di Roma - Compagnia di Velletri, nell’ambito di specifiche indagini delegate dalla Procura della Repubblica veliterna, hanno effettuato oggi nei confronti di Vai su Facebook

GDF - GUARDIA DI FINANZA / TREVISO * EVASIONE FISCALE: «DENUNCIATO NOTO AVVOCATO TREVIGIANO, SEQUESTRATI BENI E CONTI PER 350MILA EURO; Roma, evasione fiscale e riciclaggio: sequestrati 9,5 milioni a due professionisti; Roma, evasione fiscale: sequestrati beni per oltre 9 milioni a un avvocato e una consulente legale.

Avvocato accusato di evasione fiscale,sequestro per 350.000 euro - Un sequestro di beni per oltre 350 mila euro è stato compiuto dalla guardia di Finanza di Treviso nei confronti di un avvocato trevigiano accusato di evasione fiscale. Riporta ansa.it

Noto avvocato trevigiano col vizio dell’evasione: denunciato, sequestrati beni per 350mila euro - TREVISO – Blitz della Guardia di Finanza nei confronti di un noto avvocato trevigiano, denunciato per evasione fiscale a seguito di una lunga indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Trev ... Come scrive nordest24.it