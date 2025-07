Confiscati beni per 20 milioni di euro a pregiudicato del Barese | accumulati con i proventi del traffico di droga

I carabinieri hanno eseguito un decreto di confisca di beni, per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro, emesso dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione di Bari, su richiesta della locale Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di noto pregiudicato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

