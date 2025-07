Fatture false riciclaggio e manodopera illecita | 32 indagati tra Lecco Bergamo e Milano Sequestro di beni per 3 milioni di euro

Cernusco Lombardone (Lecco), 16 luglio 2025 – Un sistema ben articolato  tra fatture false, riciclaggio e cooperative. È quanto emerso dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Cernusco Lombardone,  nel Lecchese, coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano, che hanno portato alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 32 persone. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, in particolare utilizzo e emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, occultamento e distruzione di documenti contabili e  riciclaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fatture false, riciclaggio e manodopera illecita: 32 indagati tra Lecco, Bergamo e Milano. Sequestro di beni per 3 milioni di euro

In questa notizia si parla di: fatture - false - riciclaggio - indagati

Fatture false per evadere l’Iva, sequestro a società edile - Tempo di lettura: < 1 minuto Beni e soldi per un valore di quasi 700mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza su ordine del gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ad una società operante nel settore edile con sede a Marcianise, nel Casertano.

Fatture false e riciclaggio, 29 misure cautelari - ROMA (ITALPRESS) – Oltre 100 unità composte da operatori della Polizia di Stato e da militari della Guardia di Finanza sono state impegnate nell’esecuzione di 29 misure cautelari e 40 perquisizioni nelle città di Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Forlì, Rimini, Mantova, Napoli e Caserta nei confronti di soggetti ritenuti essere appartenenti a un’associazione per delinquere operante nel settore edilizio e dedita all’emissione di fatture false, riciclaggio e autoriciclaggio di denaro.

False fatture in edilizia. Blitz in casa e in azienda, perquisizioni e sequestri - Cinque ore di sopralluogo, con perquisizioni in azienda e nell’abitazione privata di un noto imprenditore forlivese che opera nell’ambito dei servizi per l’edilizia.

CATANZARO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Catanzaro e il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri hanno eseguito 13 misure cautelari personali e 9 misure cautelari reali, nei confronti di 14 indagati. Le accuse sono di associazione per de Vai su Facebook

Fatture false, riciclaggio e manodopera illecita: 32 indagati tra Lecco, Bergamo e Milano. Sequestro di beni per 3 milioni di euro; Fatture false, riciclaggio e truffa: 20 indagati, sequestrati 26 milioni e mezzo; Iva evasa, riciclaggio, fatture inesistenti e frodi alimentari: 20 indagati.

False fatture e manodopera illecita: 32 indagati tra Lecco, Bergamo e Milano. Sequestrati beni per 3 milioni di euro - I Finanzieri di Cernusco Lombardone smascherano due reti criminali vicine a cosche della ‘ndrangheta I due gruppi usavano società di comodo nel settore pubblicitario e cooperative fittizie per la forn ... Si legge su msn.com

Fatture false, riciclaggio e truffa: 20 indagati, sequestrati 26 milioni e mezzo - La maxi inchiesta di Procura e Guardia di finanza: nel mirino diverse attività del territorio Capua. Come scrive msn.com