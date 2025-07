Povia in concerto a Solaro per la Festa della Birra 2025

Giovedì 17 luglio, l’area feste di via Berlinguer a Solaro si accende di musica con il concerto di Povia, ospite d’onore della Festa della Birra 2025 promossa da Il Pensiero Libero. L’ingresso è gratuito, con inizio spettacolo previsto attorno alle 21.30, per una serata che si preannuncia coinvolgente e ricca di ricordi. Povia a Solaro . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

povia - solaro - concerto - festa

POVIA IN CONCERTO A SOLARO SarĂ Povia ad aprire l'edizione 2025 del Beer&Sound Festival, a Solaro, nell'area feste di corso Berlinguer! Fra una settimana esatta, avrĂ inizio la #FestaDellaBirraSolaro che ospiterĂ il tour per i 20 anni dal successo sanre Vai su Facebook

