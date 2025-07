È morto Enrico Valenti il papà di Uan e il creatore di Bim Bum Bam | aveva 71 anni

Un peluche rosa con un ciuffo fucsia, le orecchie lunghe e una voce inconfondibile. Per un’intera generazione di italiani, cresciuta tra gli anni Ottanta e Novanta, Uan non era un semplice pupazzo, ma un compagno di pomeriggi, un amico che, insieme a Paolo Bonolis, leggeva le letterine e animava uno dei programmi più amati di sempre. Oggi, quel mondo perde il suo creatore: è morto a 71 anni Enrico Valenti, il “papà” di Uan e il genio creativo che ha dato vita all’universo di “ Bim Bum Bam”. La carriera di Valenti è legata a doppio filo alla nascita della televisione commerciale per ragazzi. Nel 1980, insieme a Kitty Perria, fondò il Gruppo 80, una compagnia di animazione che divenne un vero e proprio “laboratorio magico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È morto Enrico Valenti, il “papà” di Uan e il creatore di Bim Bum Bam: aveva 71 anni

In questa notizia si parla di: anni - morto - enrico - valenti

Ancora un tragico incidente stradale: uomo di circa 50 anni falciato mentre attraversa la strada. E’ morto sul colpo. La tragedia lungo via Tiburtina a Roma - ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tragedia si è consumata nella tarda serata di mercoledì in via Tiburtina, nel quartiere di Rebibbia.

Morto a 87 anni l’avvocato Nino Marazzita - (Adnkronos) – Si è spento all'età di 87 anni l'avvocato, giornalista e scrittore Nino Marazzita. Era nato a Palmi, in Calabria, il 2 aprile 1938.

Morto Oliviero Garlini: il calcio piange la scomparsa dell’ex attaccante. Aveva 68 anni - di Redazione JuventusNews24 Morto Oliviero Garlini: il calcio piange la scomparsa dell’ex attaccante di Atalanta, Inter e Lazio.

È morto Enrico Valenti, il «papà» di Uan di Bim Bum Bam. Aveva 71 anni Vai su X

È morto oggi, a 71 anni, Enrico Valenti, storico co-fondatore insieme a Kitty Perria di Gruppo ’80. Inventore e creatore di tutti i pupazzi di casa Fininvest/Mediaset (Uan, Five, Ambrogio...). Grazie di tutto ? #Enricovalenti Vai su Facebook

È morto Enrico Valenti, il «papà» di Uan di Bim Bum Bam: aveva 71 anni; Morto Enrico Valenti papà di Bim Bum Bam e del pupazzo Uan, si chiude una pagina di tv mitica e unica; È morto Enrico Valenti, il “papà” di Uan di Bim Bum Bam.

Enrico Valenti, morto il papà di Uan: lo storico pupazzo della trasmissione Bim, Bum, Bam. Aveva 71 anni - È morto Enrico Valenti, papà di Uan, il mitico pupazzo rosa della trasmissione per bambini "Bim, Bum, Bam". Lo riporta msn.com

È morto Enrico Valenti, creatore del pupazzo Uan di Bim Bum Bam - È morto a 71 anni Enrico Valenti, creatore del personaggio Uan del programma per bambini Bim Bum Bam e delle mascotte Five e Four. Da lettera43.it