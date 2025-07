Bici rubata vicino alla spiaggia | Per me ha un grande valore affettivo aiutatemi a ritrovarla

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una nostra lettrice: "A Pinarella, domenica 13 luglio 2025 è stata rubata una bici usata ma ben tenuta di grande valore affettivo: un modello tipo Graziella verde simile a quella della foto che metto come puro riferimento. La bici sul cannone ha la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: bici - rubata - valore - affettivo

Trascinano una moto rubata al Conca d'Oro con due bici elettriche allo Zen: scatta un arresto - Una moto Bmw con il conducente in sella, trainata da due giovani su altrettante biciclette elettriche.

Bologna, vede in strada la bici rubata che aveva regalato al figlio: 32enne fermato e denunciato - A Bologna, un cittadino straniero è stato denunciato per ricettazione dopo essere stato trovato con un'e-bike rubata.

Ancona, prova a imbarcarsi con bici rubata dotata di Gps: arrestato 61enne con un carico di refurtiva - Un cittadino macedone è stato arrestato ad Ancona mentre tentava di imbarcarsi con merce rubata, tra cui una bici localizzata grazie a un GPS.

Rubata una preziosa bici vintage Tommasini, l'appello della proprietaria: Aiutatemi a ritrovarla; Bici rubata davanti al supermercato, l'appello: Ha un grosso valore affettivo :: Segnalazione a Forlì; Ad Ardenno rubata la bici del marito defunto: dolore e rabbia per una professoressa.

Bici rubata vicino alla spiaggia: "Per me ha un grande valore affettivo, aiutatemi a ritrovarla" - Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una nostra lettrice: " A Pinarella, domenica 13 luglio 2025 è stata rubata una bici usata ma ben tenuta di grande valore affettivo: un modello tipo Graziell ... Riporta ravennatoday.it

Quella vecchia, cara bici. "Mi accompagna da 29 anni. Ma qualcuno l ... - Per me ha un valore affettivo" È una Kastle blu scuro, sparita martedì da via Saffi. Si legge su lanazione.it