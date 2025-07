Sanità Giuliano UGL | Basta viaggi della speranza garantire cure adeguate a tutti i cittadini attraverso ospedali nazionali di riferimento

Il Segretario Nazionale UGL Salute denuncia il divario sanitario tra Nord e Sud: “Solo 2 ospedali di eccellenza al Sud su 21. Basta viaggi della speranza, servono fondi e strutture ad alta complessità nel Mezzogiorno”. “ Gli ospedali migliori del nostro SSN, che curano più pazienti e gestiscono i casi più complessi attirando italiani dalle altre Regioni, restano concentrati al Centro Nord ” dichiara in una nota il Segretario Nazionale UGL Salute Gianluca Giuliano, commentando l’ultimo report aggiornato messo a punto dai tecnici del ministero della Salute e aggiungendo “è dovere istituzionale garantire ai cittadini assistenza adeguata su tutto il territorio nazionale ed è inammissibile che ciò non si riesca ancora ad ottenere. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: ospedali - giuliano - basta - viaggi

Nel pomeriggio di ieri a Giuliano Teatino una bici elettrica condotta da un 14enne e un'auto guidata da un 39enne si sono scontrate per cause da accertare. Nell'incidente il ragazzino ha avuto la peggio: soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale di Pes Vai su Facebook

Sanità, Giuliano (UGL): Basta viaggi della speranza, garantire cure adeguate a tutti i cittadini attraverso ospedali nazionali di riferimento; Frosinone, uso non essenziale di acqua potabile: l'ordinanza - - Passione per l'informazione; Regione Lazio, Bertucci: “PdL per istituzione elenco regionale dei RUP: trasparenza e meritocrazia al centro di questa amministrazione”.

Basta, chiudiamo questi ospedali - ilGiornale.it - Un altro tragico caso di malsanità, l'ennesimo, in Calabria. Segnala ilgiornale.it

Ospedali, sport, viaggi e scuole: ecco le riaperture dall’1 marzo al ... - Borse e guerre: per l’analisi tecnica il rally c’è ma dà segni di stanchezza. ilsole24ore.com scrive