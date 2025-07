Osservatorio Krhome | momento propizio per immobili di pregio a Roma

Roma, 16 lug (askanews) - Un mercato dinamico e un momento propizio per chi vuole mettere in vendita il proprio immobile di pregio a Roma. La fotografia l'ha scattata l'Osservatorio immobiliare di Krhome Real Estate, attore specializzato nel ramo residenziale di lusso. "Dal nostro Osservatorio immobiliare - ha detto ad askanews Carla Colaluca, CEO di KrHome Real Estate, devo dire che questo è un momento favorevole. I dati ci dicono che nel 2024 i tempi di vendita di un immobile si aggiravano in circa intorno a sei mesi. In questo ultimo periodo del 2025 si sono ridotti a 3,5 mesi, quindi è molto dinamico il mercato in questo momento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

