Violet Griseldi Mohamad Inés e Maria | i bambini di tutto il mondo che arrivano in Italia per una cura

Sono tanti, sparsi in 43 Paesi nel mondo, tutti segnati dalla diagnosi di una malattia genetica rara. In Italia, grazie alla terapia genica sviluppata dai ricercatori di Fondazione Telethon, decine di bambini e ragazzi ritrovano la speranza di un futuro migliore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bambini - mondo - italia - violet

“Il salvatore di bambini”: l’inchiesta che ha svelato al mondo l’orrore di Vladimir Putin - Marzo del 2022. I soldati russi prendono Kherson, la città ucraina più vicina alla penisola di Crimea già occupata dall’esercito di Mosca nel febbraio 2014.

“Uccide i bambini più poveri del mondo”. L’accusa di Bill Gates a Elon Musk per i tagli a Usaid - “L’uomo più ricco del mondo uccide i bambini più poveri del mondo”. Bill Gates, il fondatore di Microsoft, parlando con il Financial Times accusa senza mezzi termini Elon Musk: la tesi è che i tagli inferti all’agenzia statunitense per gli aiuti umanitari ( UsAid ) da parte del Doge, il Dipartimento sull’efficienza dell’amministrazione Trump guidato proprio dal CEO di Tesla e SpaceX, mettono a rischio la vita di molti soggetti fragili.

Bill Gates attacca Elon Musk: "Con i suoi tagli uccide i bambini più poveri del mondo". E promette 200 miliardi - Scontro tra miliardari sulla fame nel mondo. Bill Gates, il fondatore di Microsoft che ora si è dedicato completamente alla filantropia, ha attaccato Elon Musk e la sua politica di tagli portata avanti in qualità di consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Euro 2016, la Uefa: «Fuori i bambini dai campi di calcio»; Eboli, bambino ucciso da due pitbull: «È un cane nato per combattere»; Significato nome Viola e Santa Viola onomastico.

In Italia è sempre più difficile essere bambini: un minore su quattro è a rischio povertà - Nel 2024, oltre due milioni di bambini e ragazzi sotto i 16 anni vivono in condizioni di povertà o esclusione sociale. Lo riporta vanityfair.it

IMPOSSIBILE 2024: per i diritti dei bambini in Italia e nel mondo - Già un secolo fa, Eglantyne Jebb sosteneva che per salvare le bambine e i bambini fossero necessarie tre cose: conoscenze, risorse e volontà. Da savethechildren.it