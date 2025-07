Alga tossica nei mari italiani | le coste più colpite e i rischi per la salute

– Torna l’incubo lungo le coste italiane: con l’estate avanzata e le temperature in costante rialzo, una vecchia conoscenza dei mari italiani si riaffaccia con forza. Invisibile a occhio nudo, ma in grado di cambiare il volto delle acque, e soprattutto di rappresentare un rischio concreto per la salute. Si chiama Ostreopsis ovata, ed è un’alga tossica che, favorita dal mare calmo e dal clima torrido, sta tornando a proliferare in diverse regioni costiere italiane. Le prime segnalazioni, arrivate attraverso i monitoraggi delle ARPA regionali, tracciano un quadro che va seguito con attenzione: Liguria, Toscana, Puglia e Sicilia sono tra le zone maggiormente interessate. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Alga tossica nei mari italiani: le coste piĂą colpite e i rischi per la salute

In questa notizia si parla di: mari - italiani - coste - alga

Perché gli interessi strategici italiani incrociano l’Iniziativa dei Tre Mari - L’Italia non è attualmente parte dell’Iniziativa dei Tre Mari (nota internazionalmente come “Three Seas Initiative”, o 3SI), una piattaforma regionale che riunisce tredici Paesi dell’Unione europea compresi tra il Mar Baltico, il Mar Nero e il Mar Adriatico.

Chi c'è dietro i mega parchi eolici nei mari italiani - L'orizzonte potrebbe presto cambiare: in vista ci sono migliaia di pale eoliche. Ancora è tutto sulla carta, ma il futuro delle energie rinnovabili in Italia sembra anche passare per l'eolico offshore.

Chi c'è dietro i mega parchi eolici nei mari italiani - L'orizzonte potrebbe presto cambiare: in vista ci sono migliaia di pale eoliche. Ancora è tutto sulla carta, ma il futuro delle energie rinnovabili in Italia sembra anche passare per l'eolico offshore.

"Ecco cosa provoca, attenzione". Allarme alga tossica in Italia, trovata giĂ nei mari di 11 regioni Vai su Facebook

Alga tossica in Italia, dalla Liguria fino a Puglia e Sicilia: le coste più colpite e i rischi per la salute; L'Asp fa chiarezza sull'alga tossica: Non è stata rilevata presenza lungo le coste della provinc; Mar Adriatico verde per la fioritura di alghe: quali sono le coste più colpite dal fenomeno.

Allarme alga tossica in Italia: i litorali più colpiti da nord a sud e i rischi per la salute - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Secondo msn.com

Alga tossica in Italia, dalla Liguria fino a Puglia e Sicilia: le coste più colpite e i rischi per la salute - L’alga tossica Ostreopsis ovata torna a proliferare lungo le coste italiane, con segnalazioni più marcate in Liguria, dove da inizio luglio è scattata ... Segnala fanpage.it