Minaccia un uomo con un rasoio e lo picchia | tutto per una bici

Lo ha preso a botte e minacciato con un rasoio: il tutto per una bici. È quanto successo lo scorso fine settimana in piazza Verdi a Bolzano. Protagonista della vicenda, suo malgrado, un cittadino pachistano che, alla vista della polizia, si è sbracciato per chiedere aiuto. I poliziotti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

?? Minaccia un uomo con un rasoio e lo picchia: tutto per una bici.

Minaccia un ragazzo con un rasoio e lo percuote per rubargli la bicicletta: arrestato mentre tenta la fuga - Una rapina in Piazza Verdi, a pochi passi dal centro storico di Bolzano, avvenuta nel pomeriggio di sabato. ildolomiti.it scrive

