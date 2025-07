Barbara McClintock l’emancipazione femminile e la genetica

Nello spazio di Letteralmente Donna una donna eccezionale cha ha dato un contributo importante al mondo della genetica con le sue scoperte scientifiche. Il suo nome è Barbara McClintock è questa è la sua storia. Barbara McClintock, genetista nonostante donna. Barbara McClintock, fonte youtube.com “ Non è importante quello che devi essere, ma ciò che sei”. Questa, come riportato da Enciclopedia delle donne, è la frase che ripetevano sempre i genitori di Barbara McClintock. Una lezione che una donna colta e ostinata come la McClintock ha fatto sua pur prendendo le distanze dalla madre. Quest’ultima non voleva farla studiare all’universitĂ perchè temeva che la troppa istruzione della figlia ostacolasse un futuro matrimonio felice. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

