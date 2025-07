Curiosità ed entusiasmo il Modena scalda i tifosi In 500 allo Zelocchi per la seduta a porte aperte

di Alessandro Bedoni L’entusiasmo continua. Quello respirato lunedì mattina nella sala stampa del Braglia, in una sorta di effetto osmotico si è manifestato anche ieri al campo Zelocchi, per l’ allenamento a porte aperte della squadra di Sottil. Questo nuovo Modena che sta nascendo, è innegabile, alla gente sta già piacendo. Almeno a giudicare dal folto pubblico che, incurante della canicola, ha gremito la tribunetta del campo adiacente lo stadio. Circa cinquecento persone, tra coloro che si sono seduti in tribuna e quelli che erano in piedi, hanno accolto la squadra all’uscita degli spogliatoi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Curiosità ed entusiasmo, il Modena scalda i tifosi . In 500 allo Zelocchi per la seduta a porte aperte

