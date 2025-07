Il grande ritorno della star 52enne con un' acconciatura in stile 2010 ma con twist attualissimo

S e c’è una cosa che Cameron Diaz sa fare bene (oltre a scegliere ottimi vini e coltivare amicizie iconiche) è far sembrare tutto easy-chic. All’evento di lancio del suo nuovo vino rosé in edizione limitata con Stella McCartney, la biondissima attrice americana 52enne ha sfoggiato una pettinatura che è già la nuova ossessione dell’estate. Una treccia laterale destrutturata, morbida e luminosa. Solo apparentemente casuale, e perfetta per un aperitivo al tramonto o una festa a bordo piscina. Cameron Diaz, lontana dai set: «Del mio aspetto non mi importa, non mi lavo neanche la faccia» X Il grande ritorno di Cameron Diaz. 🔗 Leggi su Iodonna.it

