Calciomercato Inter la Roma punta tutto su Rios! I giallorossi vicini all’obiettivo nerazzurro | le ultime

Calciomercato Inter, la Roma è ad un passo dalla chiusura della trattativa con Rios del Plameiras: ecco l'offerta dei capitolini. Uno degli obiettivi del calciomercato Inter, Rios del Palmeiras, sta per arrivare in Serie A. Purtroppo la maglia nerazzurra è sempre più difficile per il giocatore brasiliano corteggiato dai Friedkin. Stando infatti a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciomercato dell'Inter ha subito un piccolo rallentamento in una delle sue piste più seguite. Rios è considerato uno dei profili più interessanti dell'ultima generazione del calcio verdeoro. Mezzala tecnica ma anche intensa nei duelli, capace di agire sia in un centrocampo a tre che da mediano, era finito nel mirino della dirigenza interista nelle scorse settimane, soprattutto in un'ottica di sostituzione in caso di partenza di Hakan Calhanoglu.

Calciomercato Inter, per il centrocampo c’è Richard Rios nel mirino: le ultime - di Redazione Calciomercato Inter, interesse per Richard Rios, centrocampista del Palmeiras: le ultime.

Rios è il nuovo nome per il centrocampo dell’Inter! Il profilo - Richard Rios si aggiunge alla rosa dei candidati vagliati dall’Inter per sostituire Hakan Calhanoglu, ovviamente nella premessa che il turco lasci in estate.

Calciomercato Inter LIVE: si pensa a Richard Rios per il centrocampo, retroscena su Frattesi, spunta la clausola per l’addio di Dumfries! - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Roma, si lavora per El Aynoui, Rios e Wesley: le news di calciomercato; Roma, Rios sempre più vicino: Massara brucia Inter e Porto; La Roma ha trovato il partner di centrocampo di Koné.

Calciomercato Roma, Rios e El Aynaoui: il Palmeiras chiede 30 milioni, Massara si cautela con il centrocampista del Lens - Più che una partita di poker, la trattativa per Rios sembra diventata una mano di traversone. Secondo ilmessaggero.it