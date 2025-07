La decisione del giudice Codegoni-Basciano la sentenza sulla figlia Céline Blue | Sophie multata

Martedì 15 luglio si è svolta al Tribunale di Milano l’udienza per l’affido della piccola Céline Blue Basciano, figlia di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, coinvolti in un processo penale iniziato a novembre 2024. Basciano era stato arrestato con l’accusa di minacce e stalking nei confronti della ex compagna, venendo scarcerato dopo meno di 48 ore. A fine aprile, la Corte di Cassazione aveva ordinato per lui l’applicazione del braccialetto elettronico, non ancora disponibile a Milano. Intervistato da Fanpage, l’avvocato di Basciano, Leonardo D’Erasmo, ha chiarito gli esiti dell’udienza: “ L’affido super esclusivo è stato rigettato “. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it