Il defibrillatore c' è ma è inaccessibile | il caso al parcheggio Oberdan

Il defibrillatore c'è, è indicato ma molto spesso è inutilizzabile. Il caso emerge nel parcheggio Oberdan ed è stato reso pubblico da Cristina Gattel, infermiera all'ospedale di Pordenone. Dopo aver visto il cartello (i defibrillatori sono segnalati con l'acronimo DAE) l'infermiera, mossa dalla. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

